Selçuk Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Avrupa potasının 1 puan gerisinde bitiren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşarak takımdan ayrılmıştı.



Turan yerine gelen isim ise A Milli Takım'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Selçuk Şahin getirilmişti.



Transfer çalışmalarına hız veren Eyüpspor'un ilk transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMAYA VARILDI



A Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, Emir Ortakaya'nın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.