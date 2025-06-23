Selçuk Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin'i getiren Eyüpspor, yeni sezondaki ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak üzere...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Avrupa potasının 1 puan gerisinde bitiren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşarak takımdan ayrılmıştı.
Turan yerine gelen isim ise A Milli Takım'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Selçuk Şahin getirilmişti.
Transfer çalışmalarına hız veren Eyüpspor'un ilk transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ANLAŞMAYA VARILDI
A Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, Emir Ortakaya'nın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
KİRALIK OLARAK İMZAYI ATACAK
Haberin devamında 21 yaşındaki futbolcunun transfer döneminin başlamasıyla birlikte Eyüpspor'a kiralık olarak imza atmasının beklendiği kaydedildi.
Teknik direktör Selçuk Şahin, Emir Ortakaya ile birlikte takımının başındaki ilk transferini yapmış olacak.
21 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılının haziran ayına kadar devam ediyor. Genç savunmacı daha önce Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.
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