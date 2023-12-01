Semih Kaya kimdir, eşi kim?

Dedesi İzmir'e Makedonya'dan gelmiş ve iki çocuğu olan ailenin üçüncü çocuğu olarak 24 Şubat 1991 tarihinde doğan Semih Kaya, babasının da eski kaleci olması nedeniyle küçük yaşlarda futbola ilgi duydu. 10 yaşına kadar mahalle aralarında futbol oynayan Semih, 2001 yılında eski kaleci Rıfat Boza'nın çalıştırdığı Petkimspor'da resmen futbola adım attı. Aslında abisinin denenmelere gönderilmesine rağmen Boza'nın ailenin küçük çocuğu Semih'i beğenmesinin üzerine bu takımda futbola başlayan oyuncu, bir sene bu takımda oynadı ve dikkatleri çekti. Semih 2002 yılında ise Helvacıspor'a geçti. Burada da beğeni toplayan Semih 1 sezon sonra ise İzmir'in en büyük kulüplerinden olan ve zamanında Mustafa Denizli gibi isimler yetiştiren Altay'a transfer oldu. Futbola sağ açık'ta başlayan sonra Sağ bek'e geçen Semih, bu takımda ise Stoper'de görevlendirildi. Bu takımın yıldız takımında 2 sezon oynayan Semih, 2006 yılında Burhaniye'deki bir turnuvada, Emre Çolak ve Cem Sultan gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray karşısında rakip oyunculara yaptığı sıkı markajla Galatasaray'dan Recep Yazıcı ve Ahmet Keskinkılıç'ın dikkatini çekti. Ardından ise Galatasaray altyapısının yolunu tuttu.



Kariyerinde toplam 320 maça çıkan Semih Kaya, 8 gol atıp 6 asist yaptı. Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa zaferleri yaşayan Semih Kaya, Sparta Prag ile de Çekya Kupası şampiyonluğu yaşadı.



31 yaşında futbola veda eden Semih Kaya, A Milli Takım formasını da 23 kez giydi.

SEMİH KAYA'NIN EŞİ KİM?

2016 yılında basketbolcu Yasemen Saylar ile evlendi. Saylar basketbola Galatasaray'da başladı. Kariyerini Basketbolu Geliştirenler Derneği'nde sürdürmektedir.