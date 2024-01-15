Semih Kılıçsoy adım adım EURO 2024'e

EURO 2024 öncesi Ay-Yıldızlıların kadrosu şekillenmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın Beşiktaş'ın genç hücumcusu Semih Kılıçsoy'u Avrupa Şampiyonası'na götüreceği öne sürüldü.

Son 4 Süper Lig mücadelesinde 5 gol atıp 1 asist yapan 18 yaşındaki Semih için Montella'nın alt yaş kategorilerindeki hocalarından da bilgi alıp kararını verdiği kaydedildi.

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi 18 yaşında iki genç yeteneğe sahip olan A Milli Takım'a Semih Kılıçsoy'un da dahil edilmesi bekleniyor.

İLK 11'E GÖZ KIRPTI

EURO 2024'te 9 numara için şu anda en güçlü adayın Semih Kılıçsoy olduğu belirtilirken, hem kanatta hem de forvette oynuyor olmasından dolayı ilk 11'e göz kırpıyor.

"YERLİ AGÜERO" İNGİLİZLERİN RADARINDA

"Yerli Agüero" olarak anılan 18 yaşındaki Semih'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile Wolverhampton'ın kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı.