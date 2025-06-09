Semih Kılıçsoy attı milli takım kazandı

Türkiye Ümit Millî Takımı, İstanbul'daki özel maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Millî Takımın golünü 28’inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.



Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tribünden takip etti.

MAÇTAN NOTLAR

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadyumu



HAKEMLER: Safa Yılmaz, Mustafa Cem Büyük, Burak Bakırtaş, Büşra Aydoğdu



TÜRKİYE: Jankat Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Hamza Güreler, Baran Moğultay, Eyüp Aydın (Dk.74 Baran Ali Gezek), Yunus Emre Konak (Dk.83 Ayberk Karapo), İzzet Çelik (Dk.74 Sami Satılmış), Semih Kılıçsoy (Dk.66 Melih Bostan), Burak İnce, Ali Habeşoğlu (Dk.66 Poyraz Efe Yıldırım), Furkan Demir



ARNAVUTLUK: Simon Simoni, Ermis Selimaj, Ervin Bashi, Gabriel Ramaj, Kevin Dodaj, Etnik Brruti, Rrok Toma, Aidon Shehu, Arlind Kurti, Enes Osmani, Dion Ajvazi

SEMİH'İN GOLÜ