Semih Kılıçsoy duble yaptı: Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy'un 44 ve 62. dakikalarda kaydettiği gollerle bordo-mavili ekibi 2-0 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 39'a çıkararak 3. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ise 37 puanla 4. sıraya geriledi.

SEMİH KILIÇSOY'DAN İLK



Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

SON 4 MAÇTA PUAN ALAMADI

Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan da mağlup ayrılarak puan alamadı.

8 YILLIK HASRETİ BİTTİ



Beşiktaş 5 Kasım 2016'dan bu yana iç sahada Trabzonspor ile 6 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde 4 beraberlik 2 mağlubiye yaşamıştı.



Fernando Santos'un öğrencileri 2-0'lık sonuçla birlikte iç sahada Trabzonspor'a karşı 8 yıllık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

