Semih Kılıçsoy için derbiye scout yağmuru

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy için derbiye adeta Avrupa takımlarının scout ekibi yağdı.

Bu sezon 10 gol atıp 2 asistlik performans gösteren Semih'i, İngiltere'den Manchester City ve Arsenal, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan ise Juventus ile Napoli'nin gözlemcilerinin takip ettiği öne sürüldü.

Kılıçsoy için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacak ilk kulübün ise Borussia Dortmund olduğu öne sürüldü.

Alman devinin 18 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlı kulüple temasa geçeceği kaydedildi.