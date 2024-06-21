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Semih Kılıçsoy Premier Lig devinin radarında

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy için İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal'in devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı idarecilerin genç yıldızı 1 yıl daha takımda tutmak istedikleri kaydedildi.

Semih Kılıçsoy Premier Lig devinin radarında

'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla gözleri dolduran Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Akşam'ın haberine göre, 18 yaşındaki futbolcunun Arsenal'in yakından takip ettiği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Semih'in geçtiğimiz sezon süre aldığı 35 karşılaşmada 12 gol atıp 3 asist kaydetti.

Öte yandan Beşiktaşlı idarecilerin milli futbolcusunun 1 yıl daha takımda kalmasını istediği belirtildi. 

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