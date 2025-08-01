Semih Kılıçsoy, sağlık kontrolü ve imza için yola çıktı!

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda Shakhtar'a iki maçta da yenilerek veda eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Avrupa'da yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek olan siyah-beyazlılarda genç futbolcu Semih Kılıçsoy, takımdan ayrıldı.

İTALYA'YA GİTTİ



Serie A ekibi Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan milli futbolcu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İtalya'ya gitti.