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Semih Kılıçsoy, sağlık kontrolü ve imza için yola çıktı!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, transfer sürecini ilerletmek için İtalya'ya gitti.

Semih Kılıçsoy, sağlık kontrolü ve imza için yola çıktı!

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda Shakhtar'a iki maçta da yenilerek veda eden 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek olan siyah-beyazlılarda genç futbolcu Semih Kılıçsoy, takımdan ayrıldı.

İTALYA'YA GİTTİ

Serie A ekibi Cagliari'ye kiralık olarak olan milli futbolcu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İtalya'ya gitti.

Semih Kılıçsoy, sağlık kontrolü ve imza için yola çıktı! - 1

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İtalyan ekibinin transferi 2 Ağustos Cumartesi günü resmen açıklamasının beklendiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon formasıyla 46 maçta boy gösteren Semih Kılıçsoy, 4 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.

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