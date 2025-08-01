Semih Kılıçsoy, sağlık kontrolü ve imza için yola çıktı!
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, transfer sürecini ilerletmek için İtalya'ya gitti.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda Shakhtar'a iki maçta da yenilerek veda eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Avrupa'da yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek olan siyah-beyazlılarda genç futbolcu Semih Kılıçsoy, takımdan ayrıldı.
İTALYA'YA GİTTİ
Serie A ekibi Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan milli futbolcu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İtalya'ya gitti.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İtalyan ekibinin transferi 2 Ağustos Cumartesi günü resmen açıklamasının beklendiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 46 maçta boy gösteren Semih Kılıçsoy, 4 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
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