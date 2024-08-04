Semih Kılıçsoy: Sezona kupayla başladığımız için çok mutluyuz

Semih Kılıçsoy, Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa’yı kazandıkları mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, ilk olarak şunları söyledi;



“Çok mutluyuz. Sezona kupayla başladık. Güzel de bir galibiyet aldık. İyi oynadık, rakibimizden üstündük. Güzel bir skorla buradan ayrıldığımız için çok mutluyuz.”



Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu vurgulayan Kılıçsoy, “İçeride bir aile ortamı var. Sezona kupayla başlamak da bizim için çok önemliydi. İnşallah da galibiyetlerle devam edeceğiz” dedi.



Takımdaki genç arkadaşı Mustafa Hekimoğlu ile ilgili de Semih Kılıçsoy, “Mustafa çok iyi bir futbolcu ve aramız da çok iyi. Bugün de ilk resmi maçta golünü attı. İnşallah da daha çok atacaktır” ifadelerini kullandı.