Semih Kılıçsoy siftahı yaptı ama Cagliarı 89'da yıkıldı
21.12.2025 17:03
Selim Başeğmezer
Cagliari'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, İtalya'daki ilk golünü attı.
İtalya Ligi Serie A'nın 16. haftasında Cagliari ile Pisa karşı karşıya geldi.
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Pisa'nın sayıları ise 45. dakikada penaltıdan Tramoni ve 89. dakikada Moreo'dan geldi.
Semih Kılıçsoy, Cagliari ile maç önü ısınmasında.
Bu skorun ardından iki maçtır kazanamayan Cagliari, 15 puanla 15. sırada yer aldı. Üç maçlık mağlubiyet serisi sona eren Pisa ise 11 puanla 19. basamakta yer buldu.
Cagliari, gelecek hafta Torino deplasmanına çıkacak. Pisa ise Juventus'u ağırlayacak.
SEMİH KILIÇSOY'DAN SİFTAH
Cagliari'nin 71. dakikasında gelişen atakta ceza yayı üzerinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, kontrolünün ardından vuruşunu yaptı ve skoru 2-1'e getiren golü attı.
Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Cagliari'ye giden 20 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetmiş oldu.