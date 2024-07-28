Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan takibi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın Sky İtalia'ya dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Suudi Pro Ligi olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil ettiği öne sürüldü.

Arabistan ekiplerinin kısa süre içerisinde harekete geçebileceği belirtilirken, transferle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ SATMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın ise çok yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmediği sürece milli futbolcuyu satmayı düşünmediği aktarıldı.

2028 yılına kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi bulunan Semih, Beşiktaş ile 39 resmi maçta 12 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.