Semih Saygıner: Bilardoya başlayalı 45 yılı geçti, hala deli gibi çalışıyorum

"TÜRKİYE’NİN BİLARDODA BAŞARILI OLMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR" Türkiye’deki bilardo oyuncularının gelişimine dair değerlendirme yapan ve birkaç jenerasyona öncülük ettiği için mutluluk duyduğunu belirten milli bilardocu, "Gelişmenin sonu yok. Bugün gençlerde Burak Haşhaş, Seymen Özbaş, Denizcan Akkoca gibi arkadaşlarımız Avrupa şampiyonlukları kazandı. Yani bir jenerasyon var. Ondan öncesinde de Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Adnan Yüksel, Yılmaz Özcan gibi kupa kazanmış oyuncuların olduğu bir jenerasyon var. Dolayısıyla birkaç jenerasyona dokunmuşluğum ve aynı zamanda öncülük etmişliğim var. ‘Şuradan vur’ anlamında bir hocalıktan bahsetmiyorum. Yüreklendirmek, onların da yapabileceğini göstermek de önemli bir şeydir bence. Bunu da doğru yaptığımı düşünüyorum. Türkiye’nin bu alanda bu kadar başarılı olması beni çok mutlu ediyor. İlerisinin daha da parlak olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BİLARDOYA BAŞLAYALI 45 YILI GEÇTİ, HALA DELİ GİBİ ÇALIŞIYORUM"



Bilardoda kendisini geliştirmek isteyen sporcuların mutlaka çok çalışması gerektiğini de vurgulayan 60 yaşındaki milli bilardocu, "Şu mantalitenin insanlarda oturması lazım; bizler çok özel insanlar değiliz, bizler çalışkanız. En övündüğüm özelliğim; ben çalışkanım. Hangi konuda kendimi geliştirmem gerekiyorsa taşın altına elimi koyarım, çalışırım. Başarısızlıklarımla yüzleşirim. Hatta yakın çevremde arkadaşlarım varsa onların başarısız oldukları, hatalı oldukları şeyleri de olması gerektiği dille anlatırım. Dolayısıyla yol alırım. Bir bilardocu, ‘Nasıl başarılı olabilirim, nasıl Semih Saygıner gibi olabilirim?’ diyorsa bunun bir tane yolu var; çok çalışacaksın. Zannediliyor ki bizim genetik yazılımımızda var bu. Hiç çalışmamışız, Allah vergisi bir yetenek var, alıyoruz ıstakayı elimize, ittirmiyoruz bile. Öyle bir şey değil bu. Çok çalışıyoruz. Bilardoya başlayalı 45 yılı geçti, hala deli gibi çalışıyorum. İnsan gelişmekten, çalışmaktan, kendini ve hayatını ileri götürmekten, yaşam enerjisi kazanmaktan nasıl vazgeçebilir? Yaşam enerjisi ancak gelişirsen olur. Eğer bir yaşam enerjinizin oluşmasını istiyorsanız ve bunu yaptığınız işe, spora yansıtmak istiyorsanız önce bu felsefeyle hareket etmemiz gerekiyor." dedi.