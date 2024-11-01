Semih Şentürk'e Barcelona'da kapkaç şoku! Çantasını kurtardı, saati gitti

EŞİ OLAYI DOĞRULADI



Olayın ardından Semih Şentürk'ün eşi Pınar Şentürk, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.



Pınar Şentürk, "Barcelona'da yaşadığımız kötü olay doğrudur. Cana geleceğine mala gelsin. Olay anı yaşadığımız şok ve üzüntü sonrasında çok şükür ki sevgili eşim Semih Şentürk'e herhangi bir zarar gelmemiştir." dedi.



Şentürk olayla ilgili çıkan bir haberin başlığına da açıklamasında şu şekilde sitem etti:



"Ancak olay sonrası tam uçak kalkarken yapılan bir haber başlığı bizi olaydan daha çok üzmüştür. Başlık şöyleydi; 'Semih Şentürk Barcelona'da saldırıya uğradı" Tıklanma uğruna yapılan bir haber sonrasında uçağa bindiğimiz için bize ulaşamayan ailelerimiz, sevenlerimiz ve en önemlisi üç kızımızın yaşadığı endişeyi bir bilseydiniz bir daha sadece tıklanma uğruna böyle bir haber yapmak aklınıza bile gelmezdi. Neyse ki çok şükür Semih ve ben çok iyiyiz. Sağsalim evimizdeyiz. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok ederiz."