Semih Şentürk'ten Fenerbahçe açıklaması: "Bizim zamanımızdaki ruh yok"

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, tatil için gittiği Bodrum’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin altyapısında 4 sene çalıştığını söyleyen Şentürk, "Geçen 4 sene altyapıda çalıştım çok da güzel günlerim geçti. Şampiyonluklar yaşadık, güzel günler yaşadık. Ekip olarak çocuklara bir şeyler verdiysem ne mutlu bana, sonucunda altyapıdan ayrılma kararı aldık. Geçen sezon bir sosyal medya platformunda yorumculuk yaptım. Orası da güzel deneyim oldu. Şimdi de tatilin keyfini çıkarıyoruz. Her teklife açığız ama şu an bir teklif yok." dedi.



FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMAK İSTİYOR



Şentürk, "Benim isteğim Fenerbahçe A takımında yardımcı antrenör olarak başlamak, Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi büyük hocaların yanında başlamak benim için avantaj olur diye düşünüyorum. 1’inci Lig ve Süper Lig’den takım verirler mi onu da kestiremiyorum çünkü ben sadece alt yapıda çalıştım." diye konuştu.



‘SAHADAKİ RUHU VE COŞKUYU KAZANMASI GEREKİYOR’



Futbolculuk döneminde uzun yıllar oynadığı Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamamasına değinen Semih Şentürk, "Fenerbahçe'ye hepimiz üzülüyoruz, 11 sene oldu. Herkes mücadele ediyor ama ben Fenerbahçe’de bizim zamanımızdaki ruhu göremiyorum. O ruh yok Fenerbahçe’de, bizim zamanımızda ağabeylerimiz vardı. Rüştü ağabey olsun, Ümit ağabey olsun, Emre Belezoğlu, Tuncay, Volkan Demirel, Selçuk Şahin hep toparlıyorlardı, birleştirici ağabeylerimiz vardı. Ben Fenerbahçe’de onu göremiyorum. Üzülüyorum, altyapıda çalışırken de şahit oldum. Sahadaki coşku ve ruhu kazanması gerektiğini düşünüyorum. Nöbetçi golcü olmadı ben bu sene Cenk Tosun’dan beklerdim ama Cenk Tosun da şans bulamadı, ona da üzülüyorum. İnşallah bu sene daha iyi olur." şeklinde konuştu.