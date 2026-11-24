FAS , CAF DİSİPLİN KURULU'NA BAŞVURMUŞTU

Fas Futbol Federasyonu, Senegal 'in final maçında sahadan bir süreliğine çekilmesine ilişkin CAF Disiplin Kuruluna başvurmuştu.

Senegal'in hükmen mağlup sayılması yönünde yapılan itiraz, CAF Disiplin Kurulunca reddedilmiş ancak hem Senegal hem Fas'a para cezası ve bazı isimlere maçtan men cezaları verilmişti.

Fas, CAF Disiplin Kurulu kararını ise CAF Temyiz Kuruluna götürmüştü. CAF Temyiz Kurulu da Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar vermişti.

Buna göre sonuç, Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve ev sahibi ekip, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu ilan edilmişti. Senegal ise son olarak kararı CAS 'a taşımıştı.