Senegal, Irak'ı 5 golle geçti
27.06.2026 05:10
Dünya Kupası I Grubu'nda Irak'ı 5-0 mağlup eden Senegal Fransa ve Norveç'in gerisinde kaldı ancak tur umudunu korudu.
2026 Dünya Kupası I Grubu son maçında Senegal, Irak'la karşılaştı.
Toronto Stadı'nda oynana maçı İngiltere'den Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn yönetti.
Batı Afrika temsilcisi Senegal Diarra (4), Sarr (56), Gueye (59 ve 71), Ndiaye'nin (82) golleriyle sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.
Bu maçla Irak gruptan puan çıkaramayarak turnuvaya veda etti. 3 puanla 3'üncü sırada yer alan Senegal ise son 32 turuna kalma umudunu korudu.
I Grubu'nda Fransa 9 puanla grup lideri, Norveç ise 6 puanla grup ikincisi olarak son 32 turuna yükseldi.