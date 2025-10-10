Senegal'de Jakobs krizi

Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs, çağrılmasına rağmen Senegal Milli Takımı'nın kampına katılmadı. Arkadaşları, Yıldız futbolcunun tatilde olduğuna ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Senegal Futbol Federasyonu, durumu netliğe kavuşturmak için Galatasaray'dan bilgi istedi ve beklemeye geçti. Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Pape Thiaw, bugün Dünya Kupası elemelerinde Güney Sudan ile oynanacak maç öncesinde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ismail Jakobs'u beklediklerini ifade eden Thiaw, "Hepimiz Ismail Jakobs'un yokluğunu hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 10 maçta oynadı.