 Senegal'e kötü haber: Sadio Mane Dünya Kupası'nda yok - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
NTV.COM.TR’ye geri dön

Senegal'e kötü haber: Sadio Mane Dünya Kupası'nda yok

Senegal'de sakatlığı geçmeyen yıldız oyuncu Sadio Mane Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Tedavisi için Almanya'nın Münih kentinde bulunan Mane ilerleyen günlerde ameliyat edilecek.

Senegal'e kötü haber: Sadio Mane Dünya Kupası'nda yok

İlişkili Haberler

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü)

Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü)

Senegalli oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA 'nda forma giyemeyecek.

A Grubu'nda yer alan Milli Futbol Takımı'nın doktoru Manuel Afonso, Mane'nin sakatlığının henüz geçmediğini ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.

Afonso, Mane'nin tedavisi için hala Almanya'nın Münih kentinde bulunduğunu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

Senegal'e kötü haber: Sadio Mane Dünya Kupası'nda yok - 1

Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da formasını giydiği Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.

Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

Senegal Futbol Federasyonu ise 2 gün önce Mane'nin, takımının ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

A Grubu'nda yer alan Senegal, ilk maçını 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...