NTV.COM.TR’ye geri dön

Şenol Güneş, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Şenol Güneş, Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynanacak maç öncesi takımla ilk antranmanına çıktı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

'ta Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto ’de Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör , siyah-beyazlılarla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı - 1

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...