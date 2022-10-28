Şenol Güneş, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam etti.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.



Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.