Şenol Güneş: Bu beraberlik bizim için eksi 2 puandır

Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli Haberi Görüntüle

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, hücumda etkisiz kaldıklarını söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, "Diri, topa sahip olan ve ani ataklara iyi çıkan bir takıma karşı oynadık. Daha tempolu ve hızlı olmamız gerekiyordu. Golü bulmamız rağmen oyunu tutamadık. İkinci yarının başında yediğimiz gol sonrasında tepkimizi ortaya koyamadık." dedi.

"ÖNDEKİ OYUNCULAR DAHA HIZLI VE TEMPOLU OYNAMALIYDI"



Basit top kayıpları yaşadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Bu rakibin işine geldi. Öndeki oyuncuların daha hızlı ve tempolu oynaması gerekiyordu. Basit bir gol yedik. Rakip istediği beraberliği aldı. Bu beraberlik bizim için eksi 2 puandır." diye konuştu.

"SAISS'İN GİDECEĞİ KESİN OLSA KADROYA ALMAZDIM"



Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Faslı futbolcu Romain Saiss hakkındaki transfer iddialarına ilişkin, "Bizim oyuncumuz. Savunmanın ortasında bazen Welinton ile Tayyip Talha oynayabiliyor. Yine onlarla başladım. Saiss bizimle olduğu müddetçe oynayacak. Gideceği kesin olsa kadroya almazdım. Oyuncuların bu tür şeyleri transfer döneminde olabiliyor." şeklinde görüş belirtti.

"İNANDIRICI ŞEKİLDE HÜCUM EDEMEDİK"



Devre arasında Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'un oyundan alınmasıyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Bu maçta önde beklediğimizin altında bir düşüş vardı. Sakatlık yok. Önde top tutamadık. Orta sahayı kalabalık tutup arkaya atacağımız toplarla bir şeyler yapmaya çalıştık ama yediğimiz gol işleri tersine çevirdi. İnandırıcı şekilde hücum edemedik." cevabını verdi.



Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Güneş, "Hiçbir şey söyleyemem. Tam bilmiyorum. Geldiği zaman değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

