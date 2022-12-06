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Şenol Güneş: Caner ile hiç görüşme yapmadım

Beşiktaş'ın Antalya kampında soruları yanıtlayan Şenol Güneş, Caner Erkin'in siyah beyazlıların gündeminde olmadığını vurgulayarak "Caner ile hiç görüşme yapmadım" dedi.

Şenol Güneş: Caner ile hiç görüşme yapmadım

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Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Güneş, "Caner'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Benim yapmam da doğru olmaz. Şu an Caner Erkin ile ilgili bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

Josef de Souza ve Ghezzal'ın da durumları hakkında da konuşan Güneş, "Sakatlık olarak, Ghezzal burada ama tedavisini ayrı yapıyor. Umut Meraş yarın, öbür gün katılır. Josef de Souza da haftaya katılır. Kuvvet farklılıkları var her iki ayağında. Şu anda eldeki oyunculara söylüyorum. Ben seni oraya yazmak istiyorum. Orada oynamanı istiyorum ama gitmek istiyorsan onu bileyim, ona göre davranayım" dedi.

Şenol Güneş: Caner ile hiç görüşme yapmadım - 1

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