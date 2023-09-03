Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına izin vermedi

Avrupa'da transfer sezonunun son günü Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi Nice'ten teklif geldi.



Sabah'ın haberine göre, Nice Ersin Destanoğlu için 450 bin euroluk bir kiralama ücreti teklif etti. Öte yandan bonuslar ve 4 mlyon euroluk satın alma opsiyonu önerdiği belirtildi.



Fakat hem yönetim teklifi yeterli bulmadı, hem de teknik direktör Şenol Güneş, üç kulvarda yarışacakları için Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına izin vermediği kaydedildi.



Tecrübeli teknik adamın 22 yaşındaki kaleci ile ilgili kararının ardından siyah-beyazlı yönetim Nice'in teklifini pazarlık yapmadan reddetti.

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