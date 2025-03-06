Şenol Güneş hedeflerini açıkladı: Kupada şampiyonluk, ligde ilk 5

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmek, ligde de ilk 5'te olmak istediklerini söyledi.



Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basın toplantısında, UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.



Oyuncuların iyi oyun ile çeyrek finale kalma başarısı gösterdiğini ifade eden Güneş, "Başta Güngör Şahinkaya hocayı, Eyüp hocayı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hem kendi sahamızda hem İtalyan takımlarına karşı oynadık, umarım bu devam eder. Sonuç ne olursa olsun iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler, karşılığını aldılar. Basketbol takımı da galip gelerek liderliğe yükseldi, onların da başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece A takım dışında herkesin başarılı olduğunu görüyoruz. Biz de kupada yolumuza devam ediyoruz. Ama ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz. Başkan ve yönetim kuruluna her branşa katkısından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BAKMAK DAHİ İSTEMİYORUM"



Güneş, yatırım yapmadan başarının gelmediğini ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını kaydederek, "A takımın beklentisi, şampiyonluk sonrası büyüdüğü için her olumsuz sonuç infiale neden olabiliyor. Geldiğim dönemden itibaren bir takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kadroyu oluştururken istikrarlı bir oyun istedik. Bunda da özellikle devre arasından sonra iyi oynamadığımız birkaç maçın dışında iyi oynadık. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama özellikle dışarda zaman zaman iyi oyuna rağmen kaybettik. Beraberliklerimiz, mağlubiyetlerimiz var. Kaç puan aldığımıza deplasmanda bakmak dahi istemiyorum." ifadesini kullandı.

HEDEFLER



Güneş, özellikle deplasmanda konsantrasyon ve tempo düşüklüklerinin bulunduğunun altını çizerek, "Fiziksel bir sorunumuzun olduğunu düşünmüyorum. Oyun hızı ve tempoda düşüklüklerimiz var. Konya'da az sayıda pozisyon bulmamız eksidir. Diğer maçlara baktığımız zaman hem goller attık hem de pozisyonlar bulduk. Hedefimiz kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek ilk 5’i yakalayıp orda olmak istiyoruz. Aynı zamanda gelecek yıl da başarılı olacak takım iskeletinin de bu takım içinde olacağını düşünüyorum. Yarışan güçlü takım olmak istiyoruz. Sıkıntılarımız var bunlar devam ediyor. Bunları aşacak da gücümüz var. " dedi.



SAKATLIKLARDA SON DURUM



Sakatlıklar konusunda da bilgiler veren Güneş, Nwakaeme'nin eski sakatlığının nüksettiğini ve oyuncuya izin verdiklerini anlatarak, şunları söyledi:



"Nwakame, uzun sürecek gibi, zaten gitti. 2-3 hafta sonra dönüşü olabilir. Milli maç sonrası belki gelebilir. Cihan da aynı şekilde. Parmak kırığı vardı, ağrısının arttığını söyledi ameliyat olacak. Antrenmanda kırık oldu. Savic, bu maçta darbe aldı, önceki maçta ayak parmağında ufak çatlak vardı, oynamasına mani değildi. Darbeye bağlı sakatlığı var beklentimiz uzun sürmeyeceği yönünde. Banza’nın sakatlığı vardı, maçta 5. dakikada oldu, dışarı almak istedik ama o oynamak istedi. Enis ve Draguş, normal antrenmanlara çıkıyor. Banza ve Savic, Zubkov'un durumlarına tekrar bakacağız. Zubkov’un durumu daha iyi. Kemiğe, sinire baskısı var, koşularda bir şeyi yok, topla oynarken sıkıntıları var. Bugün bir daha değerlendireceğiz. Tim, yeni transferimiz, 1.5 aylık sakatlık geçirmişti. Antrenmanda arka adalesi nüksetti, bugünkü antrenmana çıkacak gibi görünüyor. Pedro Malheiro'da da gerginlik, yorgunluk var. Bu hafta oynamaz."

