Şenol Güneş: Heykel taştan yapılır ama taşın fazlalıkları atılır

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"ÖZÜR DİLİYORUM"

"İki ay bir haftadan fazla oldu.İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Takımın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçlardan dolayı hem biz hem oyuncular hem başkan hem yönetim hem taraftar üzgün. Oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o gün, 5 maçta 5 puan alınca söylediğimiz konuların aynı yerde olmasından dolayı başkan, yönetim ve taraftardan özür diliyorum. Yetkilisi ve sorumlusu benim.

"BEKLENTİLERİMİZE ULAŞAMADIK"

Daha iyisini yapabilmek için buradayız. Mazeretler için burada değiliz. Tabii ki tespitler yapacağız. 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkes gurur duymalı. Beklentilerimize ulaşamadık.

"ÖZGÜVEN SORUNU YAŞIYORUZ"

Moral bozukluğu ve özgüven sorunu, o gün de konuştuk, bugün de devam ediyor. En büyük sorunlardan biri bu. Bir takım fizik, teknik, taktik olarak da problem yaşar, psikolojik, sosyal olarak da sorun yaşar. Bizimki fizik, teknik, taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememek de bunu artırıyor. İstikrarlı da gitmiyoruz.

"FENERBAHÇE MAÇINDA İYİ OYNAYIP KAYBETTİK"

İlk maçlardaki savaşmamız, Kayserispor ve sonraki maçlarda olmadı. Konyaspor maçını kazandık, berabere kaldık, Başakşehir'i yendik, ardından kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta, Göztepe maçı ilginç, 3 maçta da kazanacak durumlar ortaya çıktı. Göztepe maçında rakip 30. dakikada 10 kişi kalmış, rakip ikinci yarı bize 2 gol attı. Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var.

"GENİŞ KADRO BAŞARI VE REKABETİ GETİRMEDİ"

Bize yakışan bir oyun değil ama pest etmeden çalışacağız. Geniş bir kadromuz var. Tespit olarak bunu paylaşmak isterim. Geniş kadro başarıyı ve rekabeti getirmedi. Haklı olarak tartışmalar da var. Defansta Pedro, Savic, Denswil ve Eren ilk düşündüğüm oyunculardı. İlk geldiğim maçta Savic sakatlandı ve sonrasında Denswil sakatlık yaşadı.

TRANSFER YANITI

Devre arasına kadar transfer yapma ve gönderme şansımız yok. Burada olmak istemeyen varsa düşünürüz.

Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz herkes gidebilir. Oynayanlar da gidebilir. Şu anda sadece bu 4 arkadaşımız kadro dışı kaldı.

"FIRTINAYI TEKRAR ESTİRİRİZ"

Trabzonspor geçmişte de zor günler gördü, bunları aştı. Yine aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getiren bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Mum, ışık vermek için kendini yakar. İnsan da hizmet etmek için bazen kendini yakmalıdır. Yani emeğini, her şeyini ortaya koymalıdır. Bu kara bulutlar dağıtılır, fırtınayı tekrar estiririz. Güneşli günleri göreceğimizi düşünüyorum.



AVRUPA VE TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ

Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimiz arasında.

"AKILLA İZAH ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Son yıllarda yapılanı akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkanı ve yönetimi takdir ediyorum, alınan şampiyonluğu da kutluyorum.

"FAZLA OLANI ATACAĞIZ"

Başarı sonrası başarısızlık da zaman zaman olur. Tüm Avrupa takımlarında da bu olur. Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liginde başarılarıyla örnek olan Manchester City zorluk yaşıyor. Kötü örnekle teselli için değil ama paniğe gitmeden doğruları tartışalım. Lille, Monaco, Napoli de şampiyon oldu ve sonra düşüşe geçti. Bunlar örnekler ama bunları da görüp, doğruyu tartışalım. Az olanı tamamlayıp, fazla olanı atacağız.

"ZAMAN VE SABIR İSTER"

Heykel taştan yapılır ama taşın fazlalıkları da atılır. Kolay olmaz, zaman ve sabır ister. Bu kolay bir iş değil. Biz dışarıda kalan arkadaşlarımızın durumuna üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz. Ama ben en çok Trabzonspor'a üzülürüm.

Mum, ışık vermek için kendini yakar. İnsan da hizmet etmek için bazen kendini yakmalıdır.

FATİH TEKKE YANITI

Fatih Tekke benim oyuncumdu, başarılı da bir hocalık yapmıştır. Umarım çok daha başarılı olur. Şu an için yardımcı olarak ekibe katılması konusunda bir şey konuşulmadı.

"BU PARALAR KOLAY DEĞİL YA"

Rakiplerin büyük transferleri camiayı etkiliyor. Sen o transferi yapamazsın. Nasıl para buluyorlar, bu borçlar ne olacak bilmiyorum. "Bir oyuncuya 30 milyon verenler var. Ben diyemem. 10 milyonluk oyuncuyu alamam derse saygı duyarım. Bu paralar kolay değil ya. Bir oyuncu 30-40 milyon maliyetse, bir tane oyuncu da değil, Trabzonspor batar yani. 4 takım şampiyonluğa oynuyor, 3'ü batar. Birinci olan da batar, 1 yıl sonra batar. Şampiyonluk olmalıdır, sürdürülebilir olmalıdır.



Duygularımı saklamaya çalışan bir yapım var, kendimi kaybetmemeye çalışıyorum. Dişlerimi sıktığım, çenemin asıldığı maçlar var.

"SANTRFOR İSTİYORUZ"

Stoper ve santrfor konuştuk. Açıkta oynayabilecek oyuncu istiyoruz hücuma dönük. Kanat ve santrfor oynayabilecek bir oyuncu istiyorum. Hücumda gol sayısını artırabilmek için bu tarzda oyuncuya ihtiyaç var.

"MARCELO'YU BEŞİKTAŞ'A ALDIM"

Marcelo diye oyuncu vardı, Trabzonspor'a baktım ama Beşiktaş'a aldım. Glowacki ile oynuyorlardı beraber, biri 500 bin, biri 4.5 milyondu. Biz 500 bin euroluk oyuncuyu aldık, yanına Giray'ı koyduk. Robert Lewandowski de vardı. Bakmak, beğenmek yetmiyor. Polonya'dan gitti Almanya'ya. Ne oldu, tesadüf oldu. Hannover falan, o zamanki Beşiktaş başkanı ucuza aldı Marcelo'yu, sonra 7 milyon para kazandı."