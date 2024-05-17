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Şenol Güneş için Güney Kore iddiası: "Kısa sürede anlaşma sağlanabilir"

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Teknik Direktör Şenol Güneş için yeni bir iddia ortaya atıldı. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan yetkili bir isim, Şenol Güneş'in Güney Kore milli takımı için birinci öncelik olduğunu ve kısa süre içerisinde anlaşmanın tamamlanabileceğini iddia etti.

Şenol Güneş için Güney Kore iddiası: "Kısa sürede anlaşma sağlanabilir"

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 'in yeni adresi belli oluyor.

İsmi Beşiktaş'la da anılan deneyimli çalıştırıcı için basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

"ŞENOL GÜNEŞ BİRİNCİ ÖNCELİK"

MK Sports'a konuşan Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan yetkili bir isim, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor. Güneş, Güney Kore'nin başantrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir." ifadelerini kullandı.

2006-2009 sezonları arasında Güney Kore takımı FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş 125 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde maç başına 1.73 puan ortalaması yakalamıştı.

Güneş'in, Seoul antrenörü olarak görev yaptığı dönemden bu yana Kore milli takımına büyük ilgi gösterdiği, Güney Kore milli takımıyla bir bağlantı kurması beklendiği vurgulandı.

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