Şenol Güneş: Takımın iyi oyuncularının eksiklikleri var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Güneş’in açıklamaları şu şekilde:



“MKE Ankaragücü’nü yenerek her şey bitmedi. Yeni başlıyoruz. Daha önce bir seri yapmıştık. Üç kötü maç geçirdik. MKE Ankaragücü maçında beni ve takımı sevindiren daha çok olumlu işler yaptık. Son üç maçın toplamından daha çok pozisyona girdik. Bunlar doğru ve olumlu işler.



Takımın yükselen bir değeri olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların ve takımın fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimi çok önemli. Takımın iyi oyuncularının eksikliklerinin olduğunu düşünüyorum. Bu konuda arayışlarımız var. Transferler de ona bağlı olarak yapıldı. Gidecek olanlar, kalacak olanlar vardı. Şu an takımın bulunduğu durumdan memnun değiliz. Sezon başından gelen bu sıkıntılı dönemden bizimle beraber devam eden dönemde hala puan olarak ortalamanın gerisindeyiz. Rakiplerin fazla puan alması biz de sıkıntı yarattı. Şimdi yapacağımız iş, önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek.



Bu hafta Medipol Başakşehir maçı var. Avrupa kupalarında hem Medipol Başakşehir’e hem diğer takımlara başarılar diliyorum. Türkiye adına umarım güzel sonuçlar alırlar.



Rachid Ghezzal normal idmana çıkıyor. Gelişmelere göre değerlendireceğiz.



Gitmeye daha yatkın oyuncular var onlardan bir tanesi Kevin Nkoudou. Antrenmana çıkacak ama dışarıda kalacak. Ancak geriden gelip bir yarış içerisinde olursa biz de olumsuz bakmayız. Biz bir başarı ve katkı beklemediğimiz için gitmesinde yarar var. Bizce bu iş kapanmıştır. Nkoudou’ya benzer futbolcular var mı? Evet var. Bu hafta çıkacağımız kadroya bakacağız. En iyisi kim çıkar, 21’de kim olur. Önümüzdeki maçlara aynı şekilde hazırlanacağız. Bu arada gitmesi muhtemel oyuncuların, sene sonunda kalmama ihtimali olan oyuncuların da önünü açacağız. İdeali nedir? Bir takım oluşturmak ve bu takım üzerinden kadroyu yapılandırmak ancak bunu yaparken her maçı kazanmak istiyoruz.



Play-of, puan silmek ve puan kazandırmak bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ancak olağanüstü bir durum olduğu için saygıyla karşılıyorum. Ortak çalışmayla ortak karar alınması gerekiyor. Herkesin mutabık olması gerekmez. Fikirler dinlenir ve doğrusu alınması gerekirdi. Yanlış yapılmıştır. Bunu suçlamak için söylemiyorum o günkü koşullarda alınmıştır. Kim ne karar alsa saygı duyarız. Aceleyle alınan karar tartışmaya açıktır. Beşiktaş üzerine getirilmek istenen ve eleştiri yapılan konuyu Beşiktaş’a haksızlık olarak görüyorum. O gün ortak bir şekilde federasyon, Kulüpler Birliği, hocalar ve oyuncuların herkesin fikri alınabilirdi. Medyanın fikri alınabilirdi. En az hatayla karar alınabilirdi. Şimdi herkes başarısızlıktan mazeret arayacak. Bunu bir suçlama olarak değil düşünülsün diye söylüyorum. Katılıyorum ancak doğrusu o mudur? Evet demiyorum. Çünkü ben de bilmiyorum.



Milli Takım Antrenörü oyuncu seçme hakkına sahiptir. Hepsini alabilir. Hocanın aldığı her türlü karara saygı duyarız. Mert Günok iyi durumda diğer oyuncular içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Bizden alınan oyunculardan biz gurur duyarız. Görevini en iyi yapacaklarını düşünüyoruz.

CENK TOSUN AÇIKLAMASI



Güneş transfer olacağı iddialarıyla gündemde olan Cenk Tosun hakkında da konuştu:

"Cenk Tosun bizim oyuncumuz burada kalmak istediğini biliyorum. Diğer konular benim için teferruat. Diğer konuları konuşmayı doğru bulmuyorum. Şu an elimizde bir kadro oluştu. Bunlar içinde en iyisini sahaya sürmemiz gerekiyor. Maç kazanmamız gerekiyor. Bu hafta başlayan süreç olumlu görünüyor. Elimizde bu hafta oynamayan Rosier, Saiss, Ghezzal ve Muleka gibi birçok oyuncu var. Bunlar da bizim oyuncularımız. Bunları da değerlendirerek bakmak lazım.



Giden oyuncuyu sonuna kadar dikkatli araştırıyoruz, fayda alabilir miyiz diye. Ondan sonra olmuyorsa göndermek durumunda kalıyoruz. Takımı, kulübü taşıyan zaten burada kalmalı. Bu ben veya yönetim ile ilgili değil.



Bu hafta beni mutlu eden şey yeni gelen tüm oyuncuların yabancılık çekmemesi oldu. Bizim sezon başında oynattığımız birçok oyuncu da hala o sıkıntıyı yaşıyorsak o zaman iyi düşünmek lazım. Hiçbir oyuncuya peşin hükmüm yok.



Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken kadınlara bugünü verip 364 günü biz kullanırsak doğru yapmayız. Kadınların yeri daha özel. Hepimizi yönlendiren, eğiten kadınlardır. Öyle bakmak lazım.”