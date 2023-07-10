Şenol Güneş talimat verdi: Beşiktaş Lyanco'ya teklif yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş'in sağ stoper isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş, Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyaco ile temasa geçti.



Siyah-beyazlılar Championship ekibine 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Southamtpon ise 8 milyon euro talep etti.



Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin bu talebi yüksek bulduğu için birkaç gün bekleyeceği ve sonra tekrar pazarlık yaparak fiyatı düşürmeye çalışacağı ifade edildi.



Geçen sezon 30 resmi maçta oynayan Lyanco, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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