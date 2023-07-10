NTV.COM.TR’ye geri dön

Şenol Güneş talimat verdi: Beşiktaş Lyanco'ya teklif yaptı

Beşiktaş, Şenol Güneş'in talimatıyla sağ stoper transferi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar Championship ekibi Southampton'ın stoperi Lyanco'ya 4 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Şenol Güneş talimat verdi: Beşiktaş Lyanco'ya teklif yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş'in sağ stoper isteği üzerine harekete geçen , Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyaco ile temasa geçti.

Siyah-beyazlılar Championship ekibine 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Southamtpon ise 8 milyon euro talep etti.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin bu talebi yüksek bulduğu için birkaç gün bekleyeceği ve sonra tekrar pazarlık yaparak fiyatı düşürmeye çalışacağı ifade edildi.

Geçen sezon 30 resmi maçta oynayan Lyanco, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...