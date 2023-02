Şenol Güneş: Yaralarımızı sarmak ve işimize sarılmak durumundayız

Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kanatları etkili kullanamadıklarını belirtti.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "İlk yarıda yavaş ve temposuz oynadık. İkinci yarıda daha baskılıydık. Oyunun genelinde daha üstün olan taraftık. Sürekli gol atmak istedik. Bu, kanatları iyi kullanıp iyi ortalarla olmalıydı. Yapamadık. Kaçırdığımız penaltı da bunun tuzu biberi oldu. Kaybedilen 2 puan var. Yaralarımızı sarmak ve işimize dört elle sarılmak durumundayız." diye konuştu.



İç sahada puan kaybını hesap etmediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Üstümüzdeki rakiplerin avantajları bize göre daha fazla. Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonluğa oynar. Ancak bulunduğumuz koşullar bizi yaralamıştır. Puan olarak Galatasaray ve Fenerbahçe daha önde. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Sorunları aşarak iyi sonuçlar almak için uğraşacağız. MKE Ankaragücü maçıyla galibiyet serisi yapmak için uğraşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"TEK YÜREK OLAN BİR TÜRKİYE VAR"



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Şenol Güneş, şu görüşleri paylaştı:



"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Acımız büyük. Ama iyi de bir şeyler gördük. Tek yürek olan bir Türkiye var. Çaresizlik gibi görünen dönemde bu olayı unutturmadan geleceğe adım atmak gerekiyor. Başından beri herkes duyarlı. Hayat bize bir ders verdi. Büyük bir acı yaşadık. Bir sınav yaşıyoruz. Bunların etkisi uzun süre devam edecek. Ayakta kalmak gerekiyor. Alınan her karar tartışılabilir. Bu gölgede oynanan maçlar var. Hayattan çekilmek de sıkıntı olabilir. Depremde yaşanan felaketi paylaşmak için taraftarlar stada geldi. Oyun içinde acılar unutulurdu. Alacağımız sonuçla bunu daha iyi hale getirebilirdik."



"KAVGAYI HİÇ DOĞRU BULMUYORUM"



Depremler nedeniyle ertelenen maçların oynanması kararını ve buna dair yapılan eleştirileri de değerlendiren deneyimli teknik adam, "Kavgayı hiç doğru bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir. Bunların hepsi tartışılmalıydı. Maçların oynanması ya da seyircisiz oynanması... Şu anda bir şeyler söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Konuşulacak konulardır. Her görüşte suçlamadan sıyrılmamız lazım. Hepimizin bir araya gelmesi gerek. Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Umarım buna dönüş olur. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz." şeklinde görüş belirtti.



"N'KOUDOU'YU KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ"



Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kevin N'Koudou ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Şu anda düşünmediğimiz bir oyuncu. Gitme durumu var. Buna kendi karar verecek." diye konuştu.



İkinci yarının başında oyundan çıkardığı Dele Alli'den istedikleri verimi alamadıklarını belirten Güneş, "Dele Alli düşündüğümüz verimi katmadı. Son 2 hazırlık maçında olumlu işler yapıyordu. Asist yapmada ve gol atmada sıkıntıları var. İyi ya da kötü de oynasa sene sonunda gitme olasılığı yüksek olan bir oyuncu." dedi.



Son olarak ilk kez A takım forması giyen 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un yetenekli bir oyuncu olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "İnşallah gelecekte iyi olur. Sahada da bizi yanıltmadı. Daha iyi şeyler yapabilecek potansiyeli var. Çalışkan ve yetenekleri olan bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.