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Şenol Güneş'e Azerbaycan'ın ardından yeni talip

Beşiktaş'tan istifa eden teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan'dan resmi teklif beklediğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adama Kosova Milli Takımı'nın da talip olduğu öne sürüldü.

Şenol Güneş'e Azerbaycan'ın ardından yeni talip

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan 'e Azerbaycan milli takımı talip olmuştu.

Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde Viyana'da eski öğrencisi Veli Kavlak ile buluştu ve Azerbaycan iddialarıyla ilgili resmi teklif beklediğini belirtmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Azerbaycan'ın ardından Kosova Milli Takımı'nın da Şenol Güneş'i göreve getirmek istediği kaydedildi.

Yeni iddiaya göre, Kosova Milli Takımı'nda teknik direktörlük için adaylar arasında Şenol Güneş ve Roberto Carlos yer alıyor.

Şenol Güneş son olarak çalıştırdığı Beşiktaş'ta 41 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde maç başına 2.22 puan ortalaması yakaladı.

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