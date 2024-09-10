Şenol Güneş: İmzayı boş mukaveleye attık

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Sıcak ortamı sağladığınız için sizlere teşekkür ederim. Hep burada halkın içinde oldum. Başkanın projelerini dinlediğimde heyecanlandım.

"İMZAYI BOŞ MUKAVELEYE ATTIK"



Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. İmzayı boş mukaveleye attık. İmza atmasak bile söz veriyorum Trabzonspor için her şeyi yapacağım. Önemli olan ruhla, gönülle burayı yaşamaktır.

Trabzonspor artık buraya sığmıyor dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Buna layık olmak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gönüllere girmek çok önemli, sizler de benim gönlümdesiniz. Allah yolumuzu açık etsin.

ONUACHU AÇIKLAMASI



Şu an 14 tane yabancımız var. Transferi zaten başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Forvet tarafımıza Banza'yı aldık. Onuachu kesinlikle çok faydalı oldu ama ekonomik bir tarafı var. Teknik bir tarafı var. Oluşan duruma göre değerlendireceğiz, o veya bir başkası. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, oda bir gerçektir. Onuachu da bunlardan birisidir.

"BAŞLANGICIN İYİ OLMASINI İSTİYORUM"



Rakibimiz oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla bir hava ve form yakaladı, bunu kırmak istiyoruz. Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını istiyorum."