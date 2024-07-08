Şenol Güneş'in ismi geçiyordu: Güney Kore'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in de isminin anıldığı Güney Kore Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore Futbol Federasyonu (KFA) Güney Kore'nin milli takımın başına ikinci kez Hong Myung-bo'yu getirdiğini açıkladı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

136 kez Güney Kore forması giyen ve 2002 Dünya Kupası'nda kendi topraklarında yarı finale kadar takımın kaptanlığını yapan Hong, Güney Kore Milli Takımı ile 2027 Asya Kupası'na kadar sözleşme imzaladı.

Son olarak 2013-2014 yılları arasında 19 maçta takımın başında yer alan 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 2014 Dünya Kupası'nda grup aşamasından çıkmalarının ardından görevinden ayrılmıştı.

Hong, Güney Kore'yi Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na götürmekle görevlendirildi.

ŞENOL GÜNEŞ DE ADAYLAR ARASINDA YER ALIYORDU

Güney Kore'de yer alan bazı haberlere göre, Türk teknik direktör Şenol Güneş de bu görev için düşünülen adaylar arasında yer alıyordu.