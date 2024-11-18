Şenol Güneş'in izlediği üç futbolcu ortaya çıktı

Gürcistan'a giderek bazı futbolcuları izleyeceğini dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takip ettiği maç ve futbolcular belli oldu.



UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta geçtiğimiz oynanan Gürcistan-Ukrayna müsabakasını izleyen tecrübeli teknik adamın üç futbolcuyu mercek altına aldığı ileri sürüldü.

2 GÜRCÜ 1 UKRAYNALI



Batumi Arena'da oynanan ve 1-1 sona eren maçta Güneş, Gürcistan'ın stoperi Luka Lochoshvili ve ofansif orta saha oyuncusu Otar Kiteishvili'nin yanı sıra Ukrayna'nın merkez orta sahası Mykola Shaparenko'yu takip etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Üç isimden Kiteishvili, Avusturya'nın Sturm Graz takımında forma giyiyor. 2018 yılında Dinamo Tiflis'ten 760 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kiteishvili bu sezon forma giydiği 18 resmi maçta Graz'a 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 5 milyon euro piyasa değeri bulunan Kiteishvili'nin Avusturya ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



İtalya Serie B takımı Cremonese forması giyen Luka Lochoshvili 1.92 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Dinamo Tiflis altyapısından yetişen Gürcü stoper, Dinamo Kiev, Zilina ve Wolfsberger'de oynadıktan sonra 2022 yılında 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Cremonese'ye imza attı.



Dinamo Kiev'de oynayan Mykola Shaparenko ise 2018 yılında A takımına yükseldiği Ukrayna temsilcisinde bu sezon 19 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı. 30 Eylül 2025'te sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon euro.