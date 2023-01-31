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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in kardeşi ve İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi.



Fenalaşan Güneş, İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Güneş, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Güneş'in anjiyo olacağı öğrenildi.



TFF VE TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



TFF'den yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise "Sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor teknik direktörü, eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.