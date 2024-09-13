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Şenol Güneş’in Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor, Şenol Güneş’in sözleşmesinin ayrıntılarını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı yıllık 50 milyon TL kazanacak.

Şenol Güneş’in Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu

, ’in sözleşmesinin ayrıntılarını duyurdu. 

Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e;

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

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