Şenol Güneş’in Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor, Şenol Güneş’in sözleşmesinin ayrıntılarını duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;



Sayın Güneş'e;



2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,



2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.



Opsiyon hakkının kullanılması halinde;



2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.



Kamuoyuna duyurulur."