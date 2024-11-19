Şenol Güneş'in Yattara talebi: Geri dönüyor iddiası

Trabzonspor'da bir dönem forma giyen İbrahim Yattara için yeni bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre, bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Yattara'yı teknik ekibine dahil etmek istiyor.

Ancak Yattara'nın Karadeniz ekibinde hangi görevi alacağının belli olmadığı kaydedildi.

FATİH TEKKE'NİN YARDIMCISIYDI

Trabzonspor'da 2003-2011 yılları arasında 8 sezon forma giyen Yattara, profesyonel kariyerini noktalayıp Le Louviere Centre'da oyuncu antrenörlüğü yaptı.

Yattara en son 2020-21 sezonunda İstanbulspor'da görev yapan Fatih Tekke'nin yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.