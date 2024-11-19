Şenol Güneş'in Yattara talebi: Geri dönüyor iddiası
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in eski öğrencisi İbrahim Yattara'yı teknik ekibine dahil etmek istediği öne sürüldü.
Trabzonspor'da bir dönem forma giyen İbrahim Yattara için yeni bir iddia ortaya atıldı.
A Spor'un haberine göre, bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Yattara'yı teknik ekibine dahil etmek istiyor.
Ancak Yattara'nın Karadeniz ekibinde hangi görevi alacağının belli olmadığı kaydedildi.
FATİH TEKKE'NİN YARDIMCISIYDI
Trabzonspor'da 2003-2011 yılları arasında 8 sezon forma giyen Yattara, profesyonel kariyerini noktalayıp Le Louviere Centre'da oyuncu antrenörlüğü yaptı.
Yattara en son 2020-21 sezonunda İstanbulspor'da görev yapan Fatih Tekke'nin yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.
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