Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, istediklerini sahaya yansıttıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Geriye düştük ama dağılmadık. Daha sonra goller geldi. Maçı 3-1 kazandık. İyi işler de yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

"TAKIMI BÜYÜTEN HER OYUNCU BURADA KALACAK"



Göreve geldiklerinden bu yana aşama kaydettiklerine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Heyecanlı ve rakibe üstünlük kuran oyunu istiyorum. Daha iyi olmalıyız. Takım oluşturmaya çalışıyoruz. Çok yolumuz var. Yolun başındayız. Bu sezon sıralamaya bakmadan sadece oyuna odaklıyım ve kazanmayı düşünüyorum. Mesafe aldık. Bu kadro iyi oynarsa seneye 3 oyuncuyla daha iyi bir kadro yapılabilir. Eldekiler iyi oldukça işler değişebilir. Takımı büyüten her oyuncu burada kalacak. Eksik kalan ise gidecektir. Oyun olarak mesafe alacak bir takımız." şeklinde görüş belirtti.



Lider Galatasaray ile puan farkını kapatabilme ihtimaliyle ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Kayıp puanlara üzülüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Oynamadan kazanacağımız puanlar var. Hala zor maçlarımız var. Yukarı çıkmamız lazım. Bunu baskı olarak kullanmak istemiyorum. Takım oyununu geliştirmek ve her oyuncunun performansını arttırmak istiyorum." cevabını verdi.

"MASUAKU KONUSUNDA GECİKTİK"



Şenol Güneş, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Arthur Masuaku'nun oynadığı maç sayısına bağlı olarak sözleşmesinin uzayacak olmasına ilişkin şu görüşleri aktardı:



"Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım. Belki oyuncu kalmam derse ne olacak? Problem var bu konuda, geciktik sanki. Oynadıkça çok iyi bir mesafe aldı. Yarış devam ediyor, nasıl bir çözüm yaparız ayrıca konuşmak lazım. Onu yönetimle görüşürüm."



"REDMOND İYİ OLDUĞUNDA HER TARAFTA OYNAR"



Deneyimli teknik adam, son maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle takıma önemli katkı sağlayan İngiliz oyuncu Nathan Redmond'un performansıyla ilgili, "Redmond ortada, sağda ve solda oynuyor. Hareketli ve arkaya sızan bir oyuncu. İyi olduğunda her tarafta oynar. Yükselen bir değer olmak ve takıma katkı yapmak oyuna başlamak demektir." değerlendirmesinde bulundu.



"SAISS İŞİNİ İYİ YAPIYOR, OLUMSUZLUK YOK"



Şenol Güneş, Giresunspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Faslı stoper Roman Saiss'in son durumu hakkında, "Çok üst seviyede klas bir oyuncu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadı. Gitme durumu vardı. İngiltere'ye gitme isteği vardı. Zor durumda kaldık. Colley'i aldık. Farklı bir oyuncu. Teknik olarak iyi. Bize şu an katkı yapıyor. İşini iyi yapıyor. Hiçbir olumsuzluk yok. Herkes ben de dahil işini iyi yapacak." diye konuştu.

"ATLETİCO MADRİD MAÇININ DEĞERİ ÇOK FARKLI"



12 Nisan Çarşamba günü İspanya ekibi Atletico Madrid ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere çok anlamlı bir maç oynayacaklarına vurgu yapan Şenol Güneş, "Atletico Madrid maçının değeri çok daha farklı. Çok kardeşimizi ve ülke insanımızı kaybettik. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Futbolseverlerden maça gelmeleri ve depremzedelere yardım etmelerinde yarar görüyorum. Unutmayalım. Olaylar hala taze." dedi.

"TRABZONSPOR GEÇİŞ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"



Ligin 29. haftasında son şampiyon Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Köklü bir camia. Oralıyım ve gurur duyuyorum. Trabzonspor tarih yazmıştır. Çok büyük çıkışlar yapmıştır. Geçen sezonun şampiyonu. İyi bir takım. Geçiş dönemini yaşıyor. Bizim maçta motivasyon üst seviyede olacaktır." görüşlerini aktardı.



Son olarak karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun'un MR'ının çekileceğini belirten Güneş, Tayyip Talha Sanuç'un da ameliyat edileceğini kaydetti.