Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: "Çalıştığım için maç mı satacağım?"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, Uğurcan Çakır ile aralarında problem olduğu iddialarını yalanlarken, kendisine yöneltilen Beşiktaş maçı eleştirisine de cevap verdi.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada görev alan takım kaptanı Uğurcan Çakır'a siyah beyazlı taraftarlardan gelen tepkilere sessiz kaldığına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

"ALLAH KALBİNDE KÖTÜLÜK OLANLARA İZİN VERMESİN"

Sonuçların olumsuz olmasından dolayı zor bir dönemden geçtiklerini belirten Güneş, "Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. Dün olduğu gibi bugün de işimizi düzgün, samimi inanarak cesaretle yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin de kulübün de camianın da itibarını temsil ediyoruz. Ancak zaman zaman sapla samanı karıştıran, yalan söyleyen, içi dışı bir olmayan, iftira atan, dedikodu yapanlarla da bir cevap vererek uğraşmak durumundayız. Çünkü ister istemez algı oluşuyor. Hep onu söylüyorum, Allah kalbinde kötülük olanlara izin vermesin. Ama bu iş maalesef her dönemde, her kesimde olabiliyor. Basit insanlar iftira atar, dürüstler hep sabreder; bugün de onu yaşıyoruz" dedi.



"NEYİ NASIL YAPTIĞIMIZI DA BİLİYORUZ"



Zorlukları aşacak yetenekli ve güçlü oyuncularının olduğunu vurgulayan Güneş, "Umutlu olduğumuzu hep söyledik ama mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü asıl işimiz hem kendimizi hem bu işi yapanları hem Trabzonspor'u sevenleri, taraftarlarını mutlu etmektir. Neyi nasıl yaptığımızı da biliyoruz, sevgimizi kirletmeden güvenimizi kaybetmeden yola devam edeceğiz. Zorlukları aşacak yetenekli ve güçlü oyuncularımız var. Teslim olmak, pes etmek bu takımın zaten genlerinde yoktur. Yine öyle olacaktır" diye konuştu.



"KALİTEYİ DAHA YÜKSELTTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Kadroda yeni bir yapılanmanın olduğunu kaydeden Güneş şunları söyledi:



"Sezon başında 13 tane oyuncu almıştık simdi de 4 tane aldık. Yeni yapılanan kadroyla el ele vererek çok çalışarak başarılı olacağız. Oyuncularımızın sorunu yok, sorunlu olan oyuncumuz da yok. İyi kadro ve takım olacağız. Taraftarımız hep destek oldu, onların beklediği oyunu ve sonucu veremedik çoğu zaman. Buna rağmen takımın gittiği yolda hep yanımızda oldular. Başkan ve yönetim bugüne kadar maddi manevi olarak destek oluyor, ne yapılması gerektiğini söylüyorlar ama onların da beklentilerine cevap veremedik. Ama kaosumuz da yok. Bu kadroyu yeniden oluşturup yarıştıracak başarılı olacak takım haline getirmekten başka eksiğimiz yok. Zaten asıl hedef de o olmalı. Geniş kadromuz vardı, sayıyı azalttık, kaliteyi daha yükselttiğimizi düşünüyoruz. Bu kadroyla ortak çalışmayla taraftarın gurur duyacağı takım haline gelmesini umut ediyorum”



"EFENDİLİK DE BİR TAVIRDIR"



Beşiktaş’la oynanan maçla ilgili olumsuzluklar olduğuna değinen Güneş, şunları ifade etti:



“Beşiktaş’ta da çalıştım. İyi günlerim oldu orada da eleştiriler aldım. Orada da Trabzonspor maçına geldiğim zaman buna benzer söylemler oldu. Bu söylemleri geneline yaymadan açık açık söyledim. Taraftar eğer küfür ediyorsa benim taraftarım da olsa küfrediyorsa veya olumsuz bir davranış yapıyorsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım, kim olursa olsun. Bir yerde çalışmış olmam, onun yanlış yapmasını görmezlikten gelmek doğru değil. Zaten kulüp ve başkan gerekli cevabı çok kısa ama anlamlı ve çok büyük olarak verdi. Efendilik de bir tavırdır. Burada bir yanlışımız yok, niye bizim üzerimizde kalıyor onu anlamadım. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum, sahaya çıktığınız zaman ne hakemle, ne rakiple ne seyirciyle işiniz yok. Hatta bu konuda eleştiri de alıyoruz. Seyircilerin küfrünün de çözümü var. Hangi normal küfrü kabul eder. Hastalıklı bir insan kabul eder”



"BEŞİKTAŞ CAMİASINDAN BANA TELEFONLA ULAŞANLAR OLDU"



Beşiktaş camiasından aranarak maçta yaşananlarla ilgili üzüntü dileklerini kendisine iletildiğini aktaran Güneş, “Ben Uğurcan’ı tebrik ediyorum. Hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Maç boyunca bizim müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız tabi var. Kulüp de söyledi. Beşiktaş yönetiminden de taraftarından onu bekliyorum. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşanlar oldu. Çok üzgün olduklarını ve özür dilediklerini söylüyorum. Ama yapanlar bu çoğunluk ya da grup neyse onların sağlıklı olmadığını rahatlıkla söylemek lazım. Bunu benim taraftarım da yapsa ben de kınarım. Üslubunu da kınarsın, doğru bulmazsın. Ama çözüm bu da değil, Federasyonun para cezası vermesi de çözüm değil. Çözüm kolay, çözümü yapmayanlar bu sorundan menfaatlenen ve zarar görenler üzerinden muhakeme yapıp bu hiç olmaz” şeklinde konuştu.



"BENİM BİR DURUŞUM VAR"



Güneş, Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmasının son bölümünde eleştirilere sert tepki göstererek, “58 senedir futbolun içerisindeyim, yanlışı savunacağım ya da başka şeyler. Bunlar bana çok basit ilkel geliyor. Şu da söyleniyor, ‘Beşiktaş’ta çalıştığım için sevinmedim’ Beşiktaş’ta çalıştığım için maç mı satacağım? Ben Beşiktaş’ta çalışırken Trabzonspor’a karşı oynarken Beşiktaş’ta 3-0 kaybettiğim zaman Beşiktaş da Trabzonspor’a maç mı satmış oluyor? Benim bir duruşum var. Trabzonspor’daki yerim de belli. Trabzonsporlu olmak, ilkeli olmak, maharetli olmak, cesaretli olmak, asaletli olmak, duruşu doğru olmak. Beşiktaş’ta da aynı şeyi söyledim, burada da aynı şeyi söylüyorum. Benim futbol adamı olarak çizgim belli ben bunu aşılamak istiyorum. Zaman zaman anlık tepkilerle insanlar yapabilir, yapmasınlar soğukkanlı olsunlar. Ama bunlar üzerinden bize tahakküm getirip de bizi baskı altına almaya çalışmasınlar” dedi.



"UĞURCAN EN YAKIN OLDUĞUM KİŞİLERDEN BİR TANESİ"



Uğurcan Çakır’ın bütün olumsuzluklara rağmen dik durduğunu söyleyen Güneş, “Hem Trabzonspor’u hem Milli Takımı hem Türkiye’yi çok iyi temsil etti. Keşke Türkiye’de her insan onun gibi olsa. Benim de Uğurcan ile aramda bir sorun olduğu söylendi. Doğru sorun var, ligde en fazla oynayan Türk kalecisi Uğurcan’mış. Onla yarışıyoruz yani. O kadar. Konu bulacaksanız bari başka bir konu bulun. Ne gibi sorun olabilir. Benim en yakın olduğum kişilerden bir tanesi. Eleştirimi de övgümü de yaparım ona. Şu anda Türkiye’de kaleci olarak en iyi kaleci, insan olarak da öyle” ifadelerini kullandı.



"BANZA ŞU ANDA ZOR"

Güneş, bordo mavili takımın kiralık forveti Banza'nın gelecek sezonki transfer durumuna ilişkin bir soru üzerine, "Banza ile ilgili şu anda zor. Bizim bütçemizi aşan bir durumda. Ama fiyatı bize uygun olur, bizi seviyor, katılımı iyi ama rakamsal değeri uygunsa alırız. Ama şu anda zaten onun için diyoruz forvet alalım. Bizde oynamış verimli olmuş, o da gelmek istiyor, bütçesi de uygun hemen alırız” diye konuştu.



"ENİS DESTAN’A TEKLİF YOK"



Enis Destan'a Rusya'dan bir transfer önerisi gelmediğini belirten Güneş, "Yok şu anda öyle bir şey. Bana gelmedi, bize de geldiğini bilmiyorum. Enis iyi çalışıyor. Aslında çalışmasıyla katkı yapacak görüntüsü var. Bazen duygusal kırılmaları var. Memnunum ondan” açıklamasında bulundu.