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Şenol Güneş'ten Demir Ege Tıknaz kararı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Konferans Ligi mücadelesinde Demir Ege Tıknaz'a ilk 11'de şans verdi. Deneyimli teknik adamın 19 yaşındaki genç oyuncuya daha fazla fırsat vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Şenol Güneş'ten Demir Ege Tıknaz kararı

'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, Club Brugge karşısındaki performansıyla dikkat çekti.

Fanatik'in haberine göre, Demir Ege Tıknaz'ın Şenol Güneş'in güvenini kazandığını ve ilerleyen maçlarda daha fazla fırsat bulacağı belirtildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Demir Ege, A takımda 7 resmi maça çıktı ve 210 dakika sahada kaldı.

Tıknaz, Club Brugge maçında 90 dakika sahada kaldı ve performansıyla övgü aldı. 

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