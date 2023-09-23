Şenol Güneş'ten Demir Ege Tıknaz kararı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, Club Brugge karşısındaki performansıyla dikkat çekti.

Fanatik'in haberine göre, Demir Ege Tıknaz'ın Şenol Güneş'in güvenini kazandığını ve ilerleyen maçlarda daha fazla fırsat bulacağı belirtildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Demir Ege, A takımda 7 resmi maça çıktı ve 210 dakika sahada kaldı.

Tıknaz, Club Brugge maçında 90 dakika sahada kaldı ve performansıyla övgü aldı.