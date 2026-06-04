Şenol Güneş'ten iddialara yanıt: "İtibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz"

Beşiktaş ile adı anılan ancak başkan Serdal Adalı'nın kapıları kapattığı tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Güneş, “Dünya Kupası başlar, Beşiktaş da hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru; benim adım taraftar ve Beşiktaşlılar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır. Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem.

Her zaman ‘Sevmek-sevilmek, görev almaktan daha önemlidir’ dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldığım yerde sevgi saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum."

MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR



"Milli Takım hepimizin. Başarıda da başarısızlıkta da hep destek vermeli, yanlarında olmalıyız.

24 yıl aradan sonra yeniden Türkiye 'yi Dünya Kupası'na götüren Vincenzo Montella'ya, Bizim Çocuklar'a ve bütün ekibe başarılar diliyorum."