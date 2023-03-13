Şenol Güneş'ten 'play-off' açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kendilerine ters gelen bir rakipe karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Oyun başında kontrollü oynayıp, rakibi baskı altında tutmaya çalıştık. Rakip de arkaya atılan toplarla gole gitmeye çalıştı. Golü bulunca avantajı yakaladık. Rakip 10 kişi kalınca avantajımız fazla gibi gözükse de çok fazla top kaybı yaptık. Daha fazla pozisyon bulabilirdik. Rakip her an oyuna ortak gibi gözüktü. Tamamına bakarsak hak ettiğimiz bir maçı aldığımızı düşünüyorum. Hatalarımız vardı ama artılarımız fazlaydı. Bugün üç puan önemliydi. Rakip bize ters gelen bir takımdı. Onlara karşı kazanma oranımız düşüktü, kritik bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

"SIRALAMAYA TAKILMIYORUZ"

Ligdeki sıralamadan çok, oyunlarını geliştirmenin önemli olduğunun altını çizen Şenol Güneş, "Sıralamaya bakmadan şu an üçüncüyüz ama üçüncülük ya da ikincilikten çok oyunumuzu üst seviyeye çıkarmak önemli. Geçen hafta pas yüzdemiz daha iyiydi. Çok kaçırmıştık. Bugün de pas hatalarımız çoktu, bunlardan arındığımız zaman yerimizin ne olduğunu görürüz. Kaybettiğimiz kötü puanlar var. Sıralamaya takılmıyoruz." şeklinde konuştu.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"



Deneyimli teknik adam, "Sezon sonu play-off oynanmasıyla ilgili fikirler ortaya atılıyor. Sizin bu konuya bakışınız nasıl?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Bu konuşulan konu bizim dışımızda konuşuluyor. Biz istiyormuşuz gibi deniliyor, biz istemiyoruz. Konu, benim ya da başkanın söylediklerinin dışına kayıyor. Bu tip kararları federasyonun alacağını, bununla ilgili birimleri olduğunu, bu kararların ortak akılla alınacağını söylüyoruz. Bunu söylemeye çalıştık. Genellikle de sezon başında alınır. Kimseden bir şey talep etmiyoruz. Talep etti diye gösterip rahatsız olan olmasın, herkes işine baksın. Hangisi doğrudur, gelir beraber tartışırız. Bir sürü konu var ortada. Seneye transfer kaç yabancı olacak, ligler ne olacak..."

"GHEZZAL OYNAMAK İSTEDİ, RİSKE ETMEK İSTEMEDİM"



Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan Ghezzal'ın durumu hakkında ise, "Bugün Ghezzal ile başlamayı da düşünebilirdim. Ghezzal'ın antrenmanda hafif kasığında ağrı oldu. Bugün MR'ı çekildi. Çok ufak bir şey var, iki-üç güne düzelir. Bugün de oynamak istedi, riske etmek istemedim." açıklamasında bulundu.