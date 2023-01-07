Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması: Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, gereksiz top kayıpları yaptıkları bir maçta 3 puan aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, şunları kaydetti:



"Bugün bizim de rakibimizin de 3 puana ihtiyacı vardı. Biz 1 hafta arayla oynadık, rakibimiz daha kısa sürede hazırlandı. Son maçlarında iyi oynadılar ve maçı kazandılar. O moralle bize karşı çıktıklarında daha iyi işler yapmayı bekliyorduk. Oyunun kontrolü bizdeydi ama rakibe de şans verdik. Çıkışta top kayıplarımız oldu. Gereksiz kayıplarla rakibin kontratağa çıkacağını biliyorduk. İkinci yarı daha kontrollüyken, top bizdeyken kaybettik ve gol yedik. Bu da paniklemeyi getirdi. 2-1'e rağmen tüm oyuncular 3 puan için elinden geleni gösterdi. Oyuna hakim olmak bakımından eksiklerimiz vardı. Hücumda daha fazla topa sahip olma, şutumuz ve ortamız var ama daha üstün oynamamız lazım. Henüz o seviyeye gelmedik. Oyun olarak da zaaflarımız var. Şu aşamada 3 puanla gitmek zorundayız. Eksiklerimizin de gelmesiyle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bugün için 3 puan almak önemliydi."



WEGHORST AÇIKLAMASI



Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen Wout Weghorst'un durumu ile ilgili de konuşan Güneş, Hollandalı oyuncunun maç listesine yazdığı ilk isimler arasında olduğunu belirterek, "Lig devam ediyor. Transferde bir sürü oyuncular gidecek gelecek diye konuşuluyor. Çok oyuncu yazıldı kimse gelmedi, gidenler yazıldı kimse gitmedi. Weghorst bizim için önemli bir oyuncu. Oyuna katkı yapıyor, gol atıyor, attırmaya yardımcı oluyor. Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması gerekiyor. Böyle bir gelişme duydum ama net değil. Transfer ekonomik, idari ve teknikdir. Ekonomik ve idari olarak oyuncunun isteği, kulübün isteği hepsinin örtüşmesi lazım. İyi oyuncunun gitmesini istemem. Gelişmeleri, olup olmayacağını bilmiyoruz. Bizde iyi işler yaptı. Teknik tarafından olumlu bakmam. Bu akşam konuşmayı doğru bulmuyorum. Bu akşam iyi oynadı ve 3 puana katkı yaptı. Gitmeyle ilgili hem kendisiyle hem kulüple konuştuktan sonra değerlendiririm. Gitmesini istediğiniz gitmeyebilir, gitmesini istemediğin gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN OYUN GÜCÜNÜ HENÜZ TAM OLARAK ORTAYA KOYAMADIK"



Beşiktaş'ın oyun gücünü henüz tam anlamıyla ortaya koyamadıklarını söyleyen Güneş, "Beşiktaş takımı şampiyonluğa oynamalı. Mevcutlar içinde kimle nasıl oynayacağımızı düşünüyoruz. Kampta 4 milli oyuncu yoktu, sakatlar vardı. Eldekiler bir çizgi yakaladı. Oyuncular yetenek olarak iyi oyuncular. Dele Alli çok iyi bir oyuncu ama şu anda sıkıntıları var. Maç öyle gelişmedi ama belki geride kalsak hücuma dönük tek hamlem o kalıyor. Necip, Atiba, Umut bizde olan oyuncular, oyunculara sahip çıkın. Oyuncular etkileniyorlar. Şartlarımız şu anda bu. Performansı değiştirebilirsek değiştiririz değiştiremezsek transfer gündeme gelir. Elimizde Redmond, N'Koudou, Cenk, Muleka var. Hiç değişiklik düşünmüyorum forvette. Gol yediği için Mert adına üzüldüm. Bizim en az 10 maçta gol yemememiz gerekiyor. 4 maçta gol yememişiz. Oyun kontrolü sizde, topu rakibe atıp gol pozisyonu veriyoruz. Oyuncuya bunları gösteriyoruz. Bu hatayı yaparsak kaldıramayız. Top bizdeyken kaptırdık gol yedik. Bunları düzeltmek için uğraşıyoruz. Dele Alli'de ısrar ettim, seyirciden de kabul görmeyince bu savaşı verebilir mi bana zor geldi." şeklinde konuştu.

OZAN TUFAN TRANSFERİ



Güneş, transferi gündemde olan isimlerden Ozan Tufan ile ilgili olarak ise "Ozan iyi bir çıkış yapmıştı, sonra dalgalanma geçirdi. En üst seviyeye çıktı sonra aşağı düştü. Şimdi İngiltere'de oynuyor. Bana resmi olarak bir şey gelmedi. Ozan'la ilgili bir görüşmem olmadı. Ozan'ı beğenirim ama alıp almamak başka bir şey. Ekonomik, teknik tarafları var. Türk olmasının avantajı var ama dezavantajları ne ona da bakmak lazım. Mevki olarak defansta bir oyuncu düşündüm. Onu da eldekileri değiştirerek yapmayı düşündüm. Kulübe ekonomik külfeti olmadan hamle yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı ile ilgili bir soruyu cevaplayan Güneş, "Hedefimizi yakalarsak avantajlı olabiliriz. Güçlü oyun istiyorum. Bu bize puan ve moral verecek, rakipleri rahatsız edecek. Her takım iddialı bu yarışta. Oyun gücünü kullanmadan iddialı konuşmak istemiyorum. Daha güzel futbol izletmek istiyorum ama 3 puana da ihtiyacımız var. Takım hazır, istediğimiz oyunu oynuyoruz diyemem ama bu oyunla da maç kazanabiliriz." diye konuştu.