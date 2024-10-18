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Şenol Güneş Türk futbol tarihine geçecek

Şenol Güneş, Türk futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik direktör, Trabzonspor'un yarın Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada kariyerindeki 1000. maçına çıkacak.

Şenol Güneş Türk futbol tarihine geçecek

1000. maçına çıkıyor. Güneş, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı.

72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kariyeri boyunca 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

TARİHE GEÇECEK

Güneş, Türkiye’de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.

-Başakşehir karşılaşması yarın saat 16'da oynanacak

Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak

Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak

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