Sepp Blatter'den Platini'ye suçlama

2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleneceğini duyuran Sepp Blatter, 12 yıl önce hata yaptıklarını söyledi.



FIFA'nın eski başkanı, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından aklandıktan sonra verdiği ilk röportajda, 2010'da yaşanan süreci anlattı.



İsviçre'nin Tages Anzeiger gazetesine konuşan Blatter, "Kötü bir karar aldık" dedi.



Blatter, "Katar'ın seçilmesi bir hataydı. Futbol ve Dünya Kupası böyle küçük bir ülke için çok büyük. 2010'da yapılan oylamada kötü bir karar alındı." dedi.



2022 Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmesini istediğini söyleyen Blatter, Katar'ın 14'e 8 çoğunlukla kazandığı oylama hakkında eski UEFA Başkanı Michael Platini'yi suçladı.



2015 yılında dönemin Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, basın toplantısına başladığı sırada üzerine dolar fırlatılarak protesto edilmişti.

Blatter, "Dünya Kupası'nın 2018'de Rusya'da, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmesini istemiştim. Ancak UEFA Başkanı Platini ve yöneticileri verdikleri oylarla Katar'ın kazanmasını sağladı. Platini o günlerde bana dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin isteğini geri çeviremeyeceğini söyledi." dedi.



17 yıl boyunca dünya futbolun patronu FIFA'yı yöneten Sepp Blatter, 2015'teki yolsuzluk iddiaları sebebiyle FIFA Etik Komitesi tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.