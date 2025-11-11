Serbest atışlar Mavericks'in tadını kaçırdı; Milwaukee Bucks son anda kazandı

NBA'de bu sezon çıktığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Dallas Mavericks, evinde Milwaukee Bucks'ı konuk etti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta kazananı serbest atışlar belirledi. Milwaukee Bucks, karşılaşmanın son saniyelerine 116-113 önde girdi.

Maçın bitimine 1.2 saniye kala beraberlik için üçlük atışı kullanan P.J. Washington, faulle durduruldu ve üç serbest atış kullanmaya hak kazandı.

27 yaşındaki oyuncu ilk atışını sayıya çevirse de ikincisinde isabeti bulamadı. Bu nedenle üçüncü serbest atışını takım arkadaşlarının "tip"lemesi amacıyla bilerek kaçırdı.

Ancak ev sahibinin kaçan atışı tipleme girişimi başarısız oldu ve Milwaukee Bucks karşılaşmayı 116-114 kazandı.

Deplasman ekibi, son çeyrekte 13 sayı geriye düşse de maçı kazanmayı başardı. Giannis Antetokoumpo, karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayarak geri dönüşün kahramanı oldu.

Dallas Mavericks'te ise Cooper Flagg, attığı 26 sayıyla birlikte kariyer rekorunu kırdı.