Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Erken'in hedefi dünya rekoru

Paletsiz branşta 43 metre olan dünya rekorunu arttırmak isteyen Erken, Muğla'nın Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde antrenman dalışları yapıyor. 52 yaşındaki milli sporcu, Yunanistan'ın Kalamata şehrinde 2-7 Ekim'de yapılacak şampiyona için oldukça iddialı.



Erken, Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Açıksu Türkiye Şampiyonası'nda dünya rekoru planladığını, sağlığının rekoru kırmaya izin vermediğini söyledi.



Yunanistan'a gitmeden önce dünya rekoru denmesi de yapacağını anlatan Erken, "Heyecanlıyız. Bu heyecan ve gücü stratejik bir şekilde yönetmek gerekiyor. Bu spor denge, beden ve ruhun bütünlüğüyle ilgi. Çok hassas dengeler var." dedi.



Serbest dalışa ilk kez Fethiye'de başladığını ve ilçenin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Erken, buradan Dünya Şampiyonası'na uzanan yolun hikayesinin belki de belgesele dönüştürüleceğini kaydetti.

Bu yıl master kategoride dünya rekoru planladığını belirten Erken, "İki yıl önceye kadar ulusal rekorlarımız var ama dünya rekorumuz yoktu. İki yıl önce master kadınlar kategorisinde ilk dünya rekorunu ben kırdım. O güzel madalyalar ülkemize gelmeye başladı. Dolayısıyla yine bu kategoride yarışmayı seçtim. Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak için çok heyecanlıyız. Milli takım olarak Yunanistan'da inşallah zirvede olacağız." diye konuştu.



"DÜNYA REKORUNU 44-45 METREYLE KIRMAK İSTİYORUM"



Erken, paletli branşta en derin derecesinin 81 metre olduğunu dile getirdi.



Paletsiz branşta dünya rekorunun 43 metre olduğunu ifade eden Erken, şu ifadeleri kullandı:



"Vücut ağırlığımızla kol ve ayak çekerek ipe dokunmadan dalış yapıyorsunuz. En zor branş diyebilirim. İlk etapta, paletsiz branşta 43 metre olan dünya rekorunu 44-45 metreyle kırmak istiyorum. Sonra yavaş yavaş ilerleteceğiz. Çok teknik, alt yapı gerektiren bir konu. Bunun için de özel koçlarla çalışıyorum. Rekorları kırmak çok güzel ancak bunların yanı sıra gençlere örnek olmak istiyorum. İnternet çağında ve kötü alışkanlıkların yaygınlaştığı dönemde, gençleri bir nebze olsun spora çekme misyonumuz var. Sadece gençler de değil, tüm insanlığı spora davet ediyoruz. Bu rekorlar da umut veriyor insanlığa. Toplum barışına da katkısı olduğunu düşünüyorum."



Erken, sporcuların desteklenmesi halinde daha güzel işlere imza atacaklarını sözlerine ekledi.