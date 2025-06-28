Serdal Adalı açıkladı: Osayi-Samuel transferi durduruldu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini "babasının anlamsız istekleri" nedeniyle durdurduklarını belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."
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