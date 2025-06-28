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Serdal Adalı açıkladı: Osayi-Samuel transferi durduruldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini "babasının anlamsız istekleri" nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Serdal Adalı açıkladı: Osayi-Samuel transferi durduruldu

Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri sürecine ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

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