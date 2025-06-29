Serdal Adalı "Anlamsız" demişti: Osayi-Samuel'in babasının isteği ortaya çıktı

Transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Süper Lig kulüpleri ciddi bir hareketlilik oluşurken, yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı - lacivertlilerden ayrılan Bright Osayi-Samuel, siyah - beyazlılar ile anlaşmaya varmıştı.



Beşiktaş'ın oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attıracağı ve tüm prüzlerin giderildiği öğrenilmişti ancak benzerine pek rastlanmayacak bir olay yaşanmıştı.

TRANSFER DURDURULDU



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Osayi-Samuel'in babasının istekleri nedeniyle transferin durduğunu duyurmuştu.