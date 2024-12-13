Serdal Adalı: Hayalimizdeki Beşiktaş'ı oluşturacağız

Etinlikte konuşan Adalı, "6 aylık bir süre için planımızı programımızı yapmıyoruz. Tüm hazırlıklarımız 3,5 yıllık süreç içindir. Projelerimizde futbol için yapacağımız çalışmalar belli. Geri planda yapılan çalışmalarla ekonomik karşılığının da çözümlemelerini tamamladıktan sonra sizlere de sunacağız. Aralık'ta aday olmamızın sebeplerinden bir tanesi de önümüzdeki 3 senenin yapılanması için geçirmek olacak. Önümüzdeki senden itibaren başlayarak hızlı bir şekilde çalışarak hayalimizdeki Beşiktaş'ı oluşturacağız. Eski emekçilerimiz ve futbol akılımız olanlarla da istişare edildikten sonra neticeleri sizlerle de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN NE BANKALARA NE DE DEVLETE VERGİ BORCU KALMAYACAK"



Kulübün mali yapısını düzeltmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Adalı, "Faiz yükünü kulübün üzerinden kaldırmadığımız sürece kısır döngüden kurtulamayız. 6 ay sonunda gayrimenkul projesini de hayata geçireceğiz. Önceki seçimi kaybetmekten daha çok bu projeyi hayata geçiremediğimiz için üzüldüm. Futbolun yanında diğer branşlarımız da var. Her yere yetmek gerekiyor. Bunu ne 'Feda' ile ne de kampanyalar ile kaldırabiliriz. Bizim camia olarak sportif gelirler dışında da gelirler sağlamamız gerekiyor. Son dönemde eski yöneticilerin bıraktıkları borçlara baktığınızda 5-10 milyon aşağı yukarı oluyordu. Bu süreçte işler değişti. Son 1 yılda bir önceki senenin borcunu yüzde 45 arttırdılar. Sabırla çalışacağız. Beşiktaş'ın ne bankalara ne de devlete vergi borcu kalmayacak" şeklinde konuştu.