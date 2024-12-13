Serdal Adalı: Hayalimizdeki Beşiktaş'ı oluşturacağız
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, başkanlığa seçildikten sonra gerekli çalışmaları gerçekleştirerek, hayal ettikleri Beşiktaş'ı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde toplantı yaparak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Etinlikte konuşan Adalı, "6 aylık bir süre için planımızı programımızı yapmıyoruz. Tüm hazırlıklarımız 3,5 yıllık süreç içindir. Projelerimizde futbol için yapacağımız çalışmalar belli. Geri planda yapılan çalışmalarla ekonomik karşılığının da çözümlemelerini tamamladıktan sonra sizlere de sunacağız. Aralık'ta aday olmamızın sebeplerinden bir tanesi de önümüzdeki 3 senenin yapılanması için geçirmek olacak. Önümüzdeki senden itibaren başlayarak hızlı bir şekilde çalışarak hayalimizdeki Beşiktaş'ı oluşturacağız. Eski emekçilerimiz ve futbol akılımız olanlarla da istişare edildikten sonra neticeleri sizlerle de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'IN NE BANKALARA NE DE DEVLETE VERGİ BORCU KALMAYACAK"
Kulübün mali yapısını düzeltmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Adalı, "Faiz yükünü kulübün üzerinden kaldırmadığımız sürece kısır döngüden kurtulamayız. 6 ay sonunda gayrimenkul projesini de hayata geçireceğiz. Önceki seçimi kaybetmekten daha çok bu projeyi hayata geçiremediğimiz için üzüldüm. Futbolun yanında diğer branşlarımız da var. Her yere yetmek gerekiyor. Bunu ne 'Feda' ile ne de kampanyalar ile kaldırabiliriz. Bizim camia olarak sportif gelirler dışında da gelirler sağlamamız gerekiyor. Son dönemde eski yöneticilerin bıraktıkları borçlara baktığınızda 5-10 milyon aşağı yukarı oluyordu. Bu süreçte işler değişti. Son 1 yılda bir önceki senenin borcunu yüzde 45 arttırdılar. Sabırla çalışacağız. Beşiktaş'ın ne bankalara ne de devlete vergi borcu kalmayacak" şeklinde konuştu.
"SERDAR TOPRAKTEPE İLE DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan seçilmesi durumunda teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini dile getiren Adalı, "Mayıs ayına kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Kendisiyle de konuşacağım. Daha önceden hizmet etmiş emektar insanlardan da akıl alacağız. Hocamız, Fenerbahçe maçındaki galibiyetle bizleri sevindirdi. Galibiyetlerin devamı geldiğinde güzel oluyor. Kendisinin oyun aklına güveniyoruz. Sportif direktör olayını da çok aceleye getirmeye gerek yok. Seçimden sonraki 1-2 aylık süreçten sonra gerekli hamleyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın" diye konuştu.
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