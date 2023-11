Serdal Adalı: İdealim takımı 6 yerli ve 5 yabancı yapmak

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, NTV'nin konuğu oldu. Adalı projeleri, transfer planlamaları ve seçim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Serdal Adalı projeleri, transfer planlamaları ve seçim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Serdal Adalı'nın açıklamaları;



"En büyük projemiz takımımızın yukarı taşınması olacak. Adaylığımızı açıklamamızdan itibaren hemen Rıza hocamız ve Mehmet Özdilek hocamızla beraber toplantı yaptık. Biz devre arasında nokta transferler yapıp ileriye taşıyamazsak, sezon sonunda ne Avrupa'ya hak kazanmış ne de şampiyon olmamış bir takım olur. Bu durumda halihazırda sözleşmesi bulunan isimlere teklifler de gelmez.



Mehmet Özdilek hocayla, Rıza hocayla aşağı yukarı 15 gün önce buluştuğumuzda konuştuğumuz konularda hemfikirdik. Rıza hoca 3-4 transfer istiyor. Transfer için uygun futbolcuların listelerini çıkardık. Devre arasında 3 ayrı noktaya iyi birer transfer yapmayı planlıyoruz. Seçim vaadim Talisca değil. Talisca takımında iyi oynuyor. Yıllık 10-12 milyon Dolar arası bir maaşı var. Bir problem yaşarsa, küçük bir ihtimal görürsem gider alır, gelirim.



2010-2011 döneminde yaptığımız transferlerin bütün maliyeti 10-11 milyon Dolar civarıydı. Paranın nasıl harcanacağını bilirim. Her zaman söylediğim bir şey var: Beşiktaş'a 1 liralık zarar getirecek bir şey yapmam, yaptırmam. O takım, gayet güzel bir takım olmuştu. 3 Temmuz süreci her şeyi bozdu. Biz buradaki algı operasyonlarından kaynaklı UEFA'da ceza aldık.



Ben 2011 Süper Kupa'yı oynamak isterim. Eğer Fenerbahçe de isterse başkan olduktan sonra gündeme getireceğim. Oynamayı da çok arzu ediyorum.



Seçim kaybettiğim başkana karşı bile televizyon ekranlarında, mikrofonlarla eleştirmem. Sergen Hoca'nın sözleşme süresinin uzamasından dolayı hem Çebi Başkan'la mücadele ettim. 2-3 ay şampiyon bir takımın hocası sözleşme için bekletilmez. Ama ekran karşısında bunu yapmadım. Hiç kimseyi kırmadan, rencide etmeden çözmekten yanayım. Yangının üstüne ispirto döker gibi hala hakaretler ediyorlar.



Yapamayacağım bir projeyi açıklamam. Gayrimenkul anlaşmasında imza yok dediler. İmzasız anlaşma mı olur? Satın alacağımız alan 400-420 dönüm civarı bir alan. Çevresinde de 100 dönüme yakın yer var. Bu Beşiktaş'ın hayrına olabilecek bir hadise. Biz bu projeyi yaparsak Beşiktaş'ın borcu bitecek.



Bir app projesi açıklandı. 25 milyon Euro gelir sağlanacak dedi. Benim ona bütün itirazım, çok da iyi biliyorum. Böyle bir projenin senede 25 milyon Euro gelir getireceğini söylemek bu camiayı kandırmaya çalışmaktır. Belki bu nedenle gayrimenkul projesine saldırılar yapılıyor.



Quaresma'ya da Atiba'ya da jübile yapacağım.



Gidip PSG'nin başkanıyla fotoğraf çektirmenin bir anlamı yok. Biri fotoğraf çektirmek istiyorsa gelsin Beşiktaş başkanıyla fotoğraf çektirsin.



İdealim bu takımı 6 yerli ve 5 yabancı yapmak. Yerli oyuncularımızın bir kısmı takımdan erken gönderildi. Emirhan, Rıdvan, Serdar gibi isimler vardı. Beşiktaş altyapısı her sene 2-3 tane oyuncu çıkarıp A takıma oyuncu yetiştirebilir.



Hüseyin Yücel, Hasan Bey'in 2. Başkanı olacak. Hüseyin Bey'i 1 haftada sosyal medyada doğradılar. Bizim yönetimimizde olsa matruşka, onların yönetiminde olunca yiğit oluyor. Enteresan hale geldi bunlar da."