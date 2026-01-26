Serdal Adalı, son düdük sonrası Beşiktaş'ın transferleri için tarih verdi
26.01.2026 22:44
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçı sonrasında açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder attı. Ev sahibi Eyüpspor'un sayıları ise 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba'dan geldi.
Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından transfer için tarih verdi.
“AYIN 5'İNE KADAR BİTECEK”
Yayıncı kuruluşa konuşan Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." dedi.
Beşiktaşlı futbolcular, maç içinde böyle üzüntü yaşamıştı.
YÖNETİME İSTİFA TEPKİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar, maç içinde ve müsabakanın sona ermesinin ardından yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Transferler nerede?", "Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?", "Yönetim istifa" ve "Transfer yapmayın bırakın gidin" tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER DÖNEMİ
Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş'ta üst üste ayrılıklar yaşandı.
Siyah-beyazlılar; David Jurasek, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile yollarını ayırdı.