Serdal Adalı, son düdük sonrası Beşiktaş'ın transferleri için tarih verdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder attı. Ev sahibi Eyüpspor'un sayıları ise 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba'dan geldi.

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından transfer için tarih verdi.

“AYIN 5'İNE KADAR BİTECEK”

Yayıncı kuruluşa konuşan Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." dedi.